В Адлере снесли два незаконных трехэтажных здания

Сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю демонтировали два незаконных трехэтажных здания в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГМУ ФССП России Фото: ГМУ ФССП России

Жительница курортного города построила на своем участке дома без необходимых разрешительных документов. По решению суда постройки признали незаконными, а хозяйку обязали их ликвидировать.

После возбуждения исполнительного производства владелица не спешила выполнять предписание и даже попыталась реализовать земельный участок вместе с проблемными строениями.

«Исполнительный документ поступил к сотрудникам специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю 2 ГМУ ФССП России»,— проинформировали в пресс-службе ведомства.

Для понуждения должницы к исполнению решения суда пристав наложил административный штраф в размере 3 тыс. руб. и запретил ей покидать пределы страны. После применения этих мер самострой был демонтирован за счет нарушительницы.

Мария Удовик