В Перми откроется первая кофейня с баскскими чизкейками

В жилом комплексе «Камские огни-2» по ул. Монастырской, 60, планируется открытие кофейни «SanSebastian’ская». Как сообщает издание «Новый компаньон», заведение будет специализироваться на баскских запеченных чизкейках. Предварительная дата начала работы кофейни — 25 апреля. Владельцы нового заведения не уточняются.

«SanSebastian’ская» будет работать в формате to go. Чизкейки предполагается подавать в трех размерах, к ним будут предусмотрены соусы собственного приготовления. Среди прочего в меню войдут пироги и турецкий чай.