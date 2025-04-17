Новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев
Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Об этом решении лидеров Белоруссии и России сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сергей Глазьев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым (цитата по БЕЛТА).
«Думаю, что эффект будет хорошим»,— прокомментировал назначение Александр Лукашенко.
Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства. Прошлый государственный секретарь Дмитрий Мезенцев сегодня был назначен полномочным представителем президента России в Конституционном суде.