Замглавы Саратова: за 2024 год в городе построили три дороги и путепровод

В Саратове специалисты построили в минувшем году три дороги и путепровод. Об этом сообщил замглавы города Максим Сиденко в ходе публичных слушаний об исполнении бюджета.

По словам господина Сиденко, путепровод протяженностью 172 м появился на ул. Песчано-Уметская. Работы проводились в течение трех лет. За этот период на строительство ушло 1,7 млрд руб. Что касается дорог, их построили на ул. Долгина в Ленинском районе, в ЖК «Ласточкино» и между поселками Солнечный и Расково.

Максим Сиденко рассказал, что в ходе мониторинга отремонтированных в позапрошлом году 430 участков дорог специалисты выявили дефекты на 183. Он уточнил, что в 121 случае недостатки устранили добровольно, по другим проводится претензионная работа.

Павел Фролов