На прошлой неделе 36,2 тыс. свердловчан заболели ОРВИ

В Свердловской области за прошедшую неделю зафиксировали 36,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что соответствует уровню предыдущей недели и превышает многолетнюю норму на 59,7%. Среди заболевших 51,5% — дети, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лабораторные исследования выявили доминирование вируса гриппа. Также были найдены сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и аденовирусы.

Заболеваемость выше среднего уровня фиксируется в Кировграде, ЗАТО Свободном, Староуткинске и Сухом Логе. В Екатеринбурге зарегистрировали 16,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлой неделей, но превышает многолетнюю норму на 47,6%.

Напомним, с 17 по 23 марта в Свердловской области за неделю зарегистрировали 47,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что было на 3,6% ниже показателя предыдущей недели, но на 74,7% выше среднего многолетнего уровня.

Ирина Пичурина