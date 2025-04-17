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В Кисловодске расследуют нападение подростков на 8-летнюю девочку

Глава ГУ МВД по Ставропольскому краю Андрей Мишагин взял под личный контроль расследование избиения ребенка в Кисловодске. По данным правоохранителей группа подростков нанесла телесные повреждения 8-летней девочке, сообщили в пресс-службе МВД Ставрополья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данному инциденту полиция организовала проверку. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают возможных свидетелей происшествия и устанавливают всех причастных к нападению.

Николай Аксенов

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