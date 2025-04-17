Выручка агрохолдинга «Орелинвестпром» за год выросла в 3,4 раза

Агрохолдинг АО «Орелинвестпром» в 2024 году получил выручку в 68,2 млн руб., что в 3,4 раза больше, чем в 2023-м (19,9 млн руб.). Чистая прибыль компании за год снизилась в 1,6 раза — с 3,2 до 1,9 млн руб. Это следует из опубликованного на Rusprofile.ru финотчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж предприятия за тот же период увеличилась в 10,6 раза (с 5 до 53 млн руб.), а прибыль от продаж снизилась на 23,3% (с 4,3 до 3,3 млн руб.).

Дебиторская задолженность выросла в 5,2 раза: с 12,4 до 64,7 млн руб., а кредиторская задолженность уменьшилась в 44 раза — с 43,1 млн руб. до 976 тыс. руб.

По данным Kartoteka.ru АО (ранее ЗАО) «Орелинвестпром» зарегистрировано в 2008 году в Орле. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 470 млн руб. Учредители компании не раскрываются, ранее среди конечных бенефициаров значились украинско-российский бизнесмен Виктор Нусенкис, Михаил Демьянов, Сергей Зрядний и Юрий Куракин. Гендиректор — Артем Жуков.

Компания начала свою деятельность в Орловской области в 2008 году с проекта строительства сахарного и цементного заводов мощностью 1 млн т продукции в год каждый. Однако уже в 2009 году она решила уйти в сельское хозяйство. По собственным данным «Орелинвестпрома», сейчас в состав агрохолдинга входят также АО «Орелагроюг» и ООО «Орелагропром». Они работают в Колпнянском, Новодеревеньковском, Ливенском, Верховском, Краснозоренском, Свердловском, Троснянском, Глазуновском, Залегощенском районах Орловской области. Общая площадь пахотных угодий составляет 35 тыс. га. Холдинг занимается выращиванием озимой и яровой пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы, рапса, сахарной свеклы, подсолнечника, сои. Поголовье КРС насчитывает 400 голов, из которых 140 — дойное стадо.

Ульяна Ларионова