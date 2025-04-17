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В Москве под окнами многоэтажки нашли тело экс-кандидата в депутаты от КПРФ из Ульяновской области

В четверг утром в Москве на проспекте Вернадского под окнами многоэтажного жилого дома было найдено тело Олега Николаева, экс-кандидата от КПРФ в депутаты совета муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновской области, сообщили федеральные информагентства. Обстоятельства гибели выясняются.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Также сообщается, что в съемной квартире Олега Николаева были найдены таблетки, позволяющие снимать тревожность.

Олегу Николаеву было 37 лет, он окончил в 2007 ульяновский техникум экономики и права, а затем УлГУ, был соучредителем и директором ООО «Патриот-М» (оптовая торговля продуктами), зарегистрированного в Ишеевке Ульяновской области. В сентябре 2019 года он был кандидатом в депутаты совета Ишеевского городского поселения, но не набрал необходимого количества голосов.

Андрей Васильев, Ульяновск

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