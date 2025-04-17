Тюменские депутаты проголосовали за переход на одноуровневую систему управления

В Тюменской области депутаты проголосовали за переход на одноуровневую систему управления в рамках муниципальной реформы. Было решено преобразовать сельские поселения, входящие в состав 19 районов: Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно законопроектам, данные муниципальные районы путем объединения всех сельских поселений, входящих в их состав, преобразованы в муниципальные округа. За это проголосовали большинство депутатов. Председатель думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова отметила, что создание единой администрации и упразднение должностей глав сельских поселений сократит количество депутатов и создаст единый представительный орган. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы за счет единого бюджета и централизованной бухгалтерии.

По словам представителей думы и глав районов, переход на одноуровневую систему управления поддержали муниципалитеты и жители на публичных слушаний. Хотя депутаты отметили, что участие в слушаниях приняли небольшое количество жителей.

Как регионы «тюменской матрешки» отнеслись к реформе МСУ — в материале «Ъ-Урал» «Уместное самоуправление»

Мария Игнатова