В Ярославской области организуют спецмаршруты до кладбищ

В Ярославле и Угличе 20 и 29 апреля автобусы будут ходить по специально организованным маршрутам до кладбищ. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле автобусы выйдут на маршруты №5а (Богоявленская площадь – Осташинское кладбище через улицу Промышленную) и №5б (15-й микрорайон – Осташинское кладбище). В Угличе будет работать маршрут №12, автобусы будут ездить от Чурьяковского кладбища до кладбища на Ростовском шоссе.

Кроме того, в указанные дни будет увеличено количество рейсов по маршрутам №5, 14 и 15 в Ярославле, №15 и 116 в Рыбинске и №118 в Переславле-Залесском.

Алла Чижова