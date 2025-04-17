На ЧЭМК стартовал процесс по остановке электродного производства

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) запустил процесс безаварийной остановки производства электродов. Он займет 67 дней, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Церемония закрытия производства состоялась 17 апреля с участием губернатора Алексея Текслера и генерального директор АО «ЧЭМК» Анатолия Бровко. Отмечается, что всех работников цеха переведут в другие подразделения комбината.

«Будет оказана вся необходимая помощь и поддержка людям, чтобы занятость была сохранена. Все социальные обязательства предприятие выполнит, и мы держим это на особом контроле»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил губернатору Алексею Текслеру перенести Челябинский электрометаллургический комбинат за пределы города. Тогда глава региона сообщал, что электродное производство является одним из самых крупных источников загрязнения воздуха. Он заявил, что весь цикл переноса производства за пределы областного центра займет около семи лет.

АО «ЧЭМК» – крупнейший производитель электроферросплавов, а также угольной и графитированной электродной продукции в стране. Комбинат построен более 95 лет назад. Сейчас цеха предприятия, располагаются фактически в центре города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля ЧЭМК был национализирован. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генеральной прокуратуры России изъял АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» у семьи Антиповых. Причиной стала незаконная приватизация активов, которая была проведена в 1990-х годах.