В Краснодаре картофель и молоко подорожали на 3% за неделю

Управление цен и тарифов администрации Краснодара представило отчет об изменении стоимости продуктов питания за минувшую неделю. Согласно опубликованным данным, цены на картофель и молоко увеличились на 3%.

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Специалисты ведомства также отметили существенное снижение стоимости муки. Точные показатели падения цен на мучную продукцию в отчете не уточняются, однако характеризуются как «резкое» снижение.

Мониторинг продовольственного рынка Краснодара проводится на регулярной основе для отслеживания динамики цен на социально значимые товары.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к началу 2025 года цена картофеля в Краснодарском крае достигла 54 руб. за кг, что на 68% превышает показатели годичной давности.

Нурий Бзасежев