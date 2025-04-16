В Краснодаре картофель и молоко подорожали на 3% за неделю
Управление цен и тарифов администрации Краснодара представило отчет об изменении стоимости продуктов питания за минувшую неделю. Согласно опубликованным данным, цены на картофель и молоко увеличились на 3%.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Специалисты ведомства также отметили существенное снижение стоимости муки. Точные показатели падения цен на мучную продукцию в отчете не уточняются, однако характеризуются как «резкое» снижение.
Мониторинг продовольственного рынка Краснодара проводится на регулярной основе для отслеживания динамики цен на социально значимые товары.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к началу 2025 года цена картофеля в Краснодарском крае достигла 54 руб. за кг, что на 68% превышает показатели годичной давности.