Ямальский омбудсмен не обнаружил нарушений в колониях ЯНАО в 2024 году

За 2024 год в адрес уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступило 610 обращений, сообщил региональный омбудсмен Андрей Нестерук на заседании заксобрания округа. По его словам, за 2024 год количество жалоб и обращений превысило показатель 2023 года на 33,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отдельно господин Нестерук отметил, что по итогам проверок в исправительных колониях и следственных изоляторах нарушений он не обнаружил. «В течение отчетного периода провели серию проверок в тюрьмах, заключенные обеспечены всем необходимым»,— подчеркнул он.

Андрей Нестерук заявил, что большинство заключенных имеет возможность работать. По его словам, проводится социальная программа адаптации осужденных в рамках «Школы подготовки к освобождению», пройдя которую освободившийся сможет лучше адаптироваться после выхода на свободу. В колониях активно развивается дистанционное обучение, благодаря которому заключенный сможет получить не только среднее, но и высшее образование.

Напомним, в феврале 2024 года в исправительной колонии №3 «Полярный волк» в ямальском поселке Харп скончался оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным УФСИН, он умер во время прогулки из-за проблем со здоровьем. Евросоюз (ЕС) из-за его смерти ввел санкции против ИК №3 и его руководства. Ранее суд на Ямале отклонил апелляцию матери Алексея Навального о неоказании ему медпомощи.

Демид Лобанов