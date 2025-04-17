Депутат Альшевских указал на ржавчину на стеле «Екатеринбург» у въезда в город

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских указал на состояние стелы «Екатеринбург», которая находится на въезде в город на Новомосковском тракте. В своем Telegram-канале он отметил, что она проржавела и требует реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Фото: telegram-канал Андрея Альшевских

Шесть лет назад тогдашний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский направил депутату письмо, в котором говорилось, что владелец объекта на тот момент не был установлен — в случае, если он не будет найден, администрация Екатеринбурга планировала закрепить за собой право собственности на стелу. «Издалека, проезжая на авто, дыры в буквах незаметны. Но стоит остановиться и подойти поближе… Официально запрошу у администрации, что сделано, когда, собственно говоря, ждать ремонт»,— добавил Андрей Альшевских.

Ранее государственная историко-культурная экспертиза одобрила документацию по капитальному ремонту павильона «Цветы» в центре Екатеринбурга. Внешний облик фасада с декоративными элементами и элементы интерьера воссоздадут в историческом виде.

Ирина Пичурина