Определились все участники play-off НХЛ

Стали известны все участники play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Розыгрыш Кубка Стэнли начнется 19 апреля.

Последним в play-off вышел клуб «Монреаль Канадиенс», обыгравший в домашнем матче «Каролина Харрикейнс» со счетом 4:2. Эта победа гарантировала «Монреалю» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые с 2021 года примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Пары 1/8 финала от Восточной конференции выглядят следующим образом:

«Вашингтон Кэпиталс»—«Монреаль Канадиенс»,

«Торонто Мэйпл Лифс»—«Оттава Сенаторс»,

«Тампа-Бэй Лайтнинг»—«Флорида Пантерс»,

«Каролина Харрикейнс»—«Нью-Джерси Девилс».

Вчера определились последние участники play-off от Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюс».

Пары 1/8 финала от Западной конференции:

«Виннипег Джетс»—«Сент-Луис Блюс»,

«Вегас Голден Найтс»—«Миннесота Уайлд»,

«Даллас Старс»—«Колорадо Эвеланш»,

«Лос-Анджелес Кингс»—«Эдмонтон Ойлерс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Флорида Пантерс». В финальной серии до четырех побед команда обыграла «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 4:3.

Таисия Орлова