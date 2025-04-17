Ставропольский край стал в России лидером по росту цен на бензин

Ставропольский край возглавил рейтинг регионов с самыми высокими ценами на большинство марок бензина в России. Данные приводятся за период с 8 по 14 апреля, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя цена бензина по России составила 59,55 руб. При этом стоимость АИ-92 — 56,36 руб., АИ-95 — 61,56 руб., АИ-98 — 83,98 руб..

В регионах Северо-Кавказского федерального округа ситуация существенно различается. Наивысшая средняя стоимость бензина зафиксирована в Ставропольском крае — 61,37 руб., наименьшая в Ингушетии — 57,87 руб..

Ставрополье также лидирует по ценам на АИ-92 (57,72 руб.) и АИ-95 (63,67 руб.). Самый доступный АИ-92 можно приобрести в Чечне (54,72 руб.), а АИ-95 — в Ингушетии (58,50 руб.).

Марка АИ-98 дороже всего стоит в Карачаево-Черкесии (87,93 руб.), дешевле всего — в Чечне (78,91 руб.). Дизельное топливо максимально дорого обходится жителям Ставрополья (68,19 руб.), минимальная цена на него отмечена в Дагестане (62,11 руб.).

Николай Аксенов