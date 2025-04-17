Астраханский полицейский стал фигурантом дела о получении взятки

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении инспектора межрайонного отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по Астраханской области уголовное дело о получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант получил взятку через посредника. Взамен ему предстояло выдать «красивые» государственные регистрационные знаки местному жителю. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и ОРЧ СБ УМВД России.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В отношении знакомого сотрудника полиции возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Павел Фролов