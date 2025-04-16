Суд отказал Карине Богуславской в иске к «Синергетик» на 10,7 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске Карине Богуславской, дочери основателя «Нэфис косметикс» депутата Госдумы Ирека Богуславского, в иске к нижегородскому ООО «Синергетик» на 10,7 млрд руб. Об этом говорится в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», госпожа Богуславская потребовала в судебном порядке изъять продукцию под брендом Synergetic и запретить ее рекламировать. Истица настаивала, что изображение слогана «Я люблю свою семью» ответчика было схожим с принадлежащим ей товарным знаком.

Также истица просила взыскать с ООО «Синергетик» 10,7 млрд руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Подробнее о судебном споре – в материале «Ъ-Приволжье» «Бытовая химия любви».

Владимир Зубарев