SuperJob: 60% работодателей Краснодара автоматизировали рекрутинг
Порядка 60% предприятий и организаций Краснодара используют системы автоматизации подбора персонала. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по результатам проведенного опроса среди представителей местных компаний.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Наибольшей популярностью у краснодарских работодателей пользуются программы на базе 1С — их выбрали 23% респондентов. На втором месте Битрикс24 с показателем 9%. Около 7% организаций автоматизировали рекрутинг с помощью E-Staff Рекрутер, по 4% применяют Хантфлоу или специально разработанные программные решения. Также 3% работодателей используют систему Potok, а 2% — FriendWork.
Исследование также выявило тенденцию перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Сейчас 57% краснодарских компаний уже применяют данную технологию. Из них 27% перевели большую часть кадровой документации в электронный формат, а 30% осуществили частичный переход. При этом 35% предприятий пока не внедрили КЭДО в свою работу.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае порядка 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии.