SuperJob: 60% работодателей Краснодара автоматизировали рекрутинг

Порядка 60% предприятий и организаций Краснодара используют системы автоматизации подбора персонала. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по результатам проведенного опроса среди представителей местных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у краснодарских работодателей пользуются программы на базе 1С — их выбрали 23% респондентов. На втором месте Битрикс24 с показателем 9%. Около 7% организаций автоматизировали рекрутинг с помощью E-Staff Рекрутер, по 4% применяют Хантфлоу или специально разработанные программные решения. Также 3% работодателей используют систему Potok, а 2% — FriendWork.

Исследование также выявило тенденцию перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Сейчас 57% краснодарских компаний уже применяют данную технологию. Из них 27% перевели большую часть кадровой документации в электронный формат, а 30% осуществили частичный переход. При этом 35% предприятий пока не внедрили КЭДО в свою работу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае порядка 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии.

Нурий Бзасежев