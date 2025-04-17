РЖД не обещает появления устойчивого интернета во всех поездах

Устойчивый интернет в первую очередь будет развернут на самых напряженных пассажирских маршрутах, заявил замглавы РЖД Евгений Чаркин. По его словам, говорить о появлении интернета на всех железнодорожных направлениях пока рано.

«Естественно, что мы с точки зрения очередности будем выбирать самое пассажиро-напряженное направление, и именно там мы будем начинать разворачивать»,— рассказал он ТАСС.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что скоростной интернет появится в самолетах и поездах к 2027 году. По его словам, к этому сроку у России будет 270 спутников нашей низкоорбитальной группировки, что позволит обеспечить быстрый интернет везде, включая транспортные средства.

Господин Чаркин рассказывал «Ъ», что для доступа клиентов к интернету РЖД работает с публичными операторами связи, с правительством и профильными министерствами. В частности, активно обсуждается вопрос покрытия современными сетями сотовой связи населенных пунктов вдоль БАМа.

Подробности — в интервью замглавы РЖД.