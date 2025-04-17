Умер ведущий актер Ярославского камерного театра

Скончался один из ведущих актеров Ярославского камерного театра Сергей Генкин. Об этом сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский камерный театр Фото: Ярославский камерный театр

Сергей Генкин сыграл в камерном театре роли Гарри в «Рикошете», Бориса Бызова в «Детекторе лжи», Алика в «Русской рулетке», Иуды в спектакле «Иуда!» и многие другие. Он также снимался в кино — был хозяином ресторана в «Портном из Бруклина», Дороховым в «Кочевнице», криминальным авторитетом в «Ростове», тренером сборной СССР в «Легенде №17».

«Сергей Геннадьевич был не просто талантливым актером, он был сердцем театра. Его любили и ценили коллеги, обожали зрители. Он любил жизнь, любил театр, любил своих друзей и близких. Его уход – это огромная потеря для всего ярославского театрального сообщества. Его непримиримость с судьбой театра, его страстное желание продолжать дело друга - Юрия Михайловича Ваксмана, в конечном итоге сломили его»,— говорится в сообщении театра.

Алла Чижова