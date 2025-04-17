Главой Енисейского района Красноярского края избрана Наталья Капустинская

Сегодня на заседании сессии Енисейского районного Совета депутатов главой Енисейского района была единогласно избрана Наталья Капустинская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. На этой должности она сменила Александра Кулешова.

На пост главы Енисейского района, в котором проживает около 22 тыс. человек, госпожу Капустинскую выдвинула партия «Единая Россия». За нее проголосовали 14 присутствующих на сессии депутатов.

Наталье Капустинской 43 года. Она окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Агроэкология и рациональное природопользование». В сентябре 2015 года была назначена заместителем главы Енисейского района по организационной работе и развитию села.

Михаил Кичанов