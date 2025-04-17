В Самаре ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за уклонение от подключения к электричеству цеха

Директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике. Должностное и юридическое лицо признаны виновными постановлениями управления УФАС по Самарской области, назначен штраф на общую сумму 600 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прокуратурой Куйбышевского района Самары провела проверка по обращению индивидуального предпринимателя. Установлено, что «организация необоснованно отказывает в рассмотрении заявки и уклоняется от заключения с индивидуальным предпринимателем договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям цеха по производству пищевой продукции».

Постановление не вступило в законную силу. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Руфия Кутляева