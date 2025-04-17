В Самаре ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за уклонение от подключения к электричеству цеха
Директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике. Должностное и юридическое лицо признаны виновными постановлениями управления УФАС по Самарской области, назначен штраф на общую сумму 600 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Прокуратурой Куйбышевского района Самары провела проверка по обращению индивидуального предпринимателя. Установлено, что «организация необоснованно отказывает в рассмотрении заявки и уклоняется от заключения с индивидуальным предпринимателем договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям цеха по производству пищевой продукции».
Постановление не вступило в законную силу. Прокуратура контролирует устранение нарушений.