Над Черноземьем ночью уничтожили 23 БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 26 беспилотников, в том числе 23 над Черноземьем. В частности, девять БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА сбили в одном из районов области. Пострадавших и повреждений нет. В регионе с 2:56 до 8:19 16 апреля действовало предупреждение об ударе дронов.

Власти остальных регионов не прокомментировали атаки. В Белгородской области опасность удара БПЛА ночью не объявлялась, в Курской — действовала с 23:51 15 апреля до 8:12 16 апреля. В Липецкой области с 5:48 до 8:02 16 апреля предупреждали о воздушной опасности.

Предыдущей ночью над Черноземьем уничтожили 113 беспилотников, в том числе 109 — над Курской областью. В результате массированного удара по Курску погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. Произошло несколько пожаров. Повреждения установили как минимум в 24 МКД, 37 частных домовладениях, 20 гражданских автомобилях и 11 машинах скорой помощи.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова