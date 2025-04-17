УФСБ и полиция провели рейды по стройплощадкам в Карагайском округе

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю и краевого главка МВД при поддержке спецподразделений Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия в Карагайском округе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю. Фото: УФСБ по Пермскому краю.

В ходе рейда на строительных площадках муниципалитета проведена проверка 71 иностранного гражданина, выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности. Также был установлен факт организации мигрантами незаконной молельной комнаты в одном из помещений в нарушение требований Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». УФСБ готовит материалы для привлечения организаторов к административной ответственности.