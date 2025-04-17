Служившего на Дону контрактника осудили за самовольное оставление части

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в самовольном оставлении расположенной в Ростовской области части в период мобилизации (ч.5 ст. 337 УК РФ). Ему назначено семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Как указано в сообщении, рядовой полагал, что у него есть основания для увольнения со службы из-за заболевания, и 13 августа 2024 года без разрешения командования покинул расположение воинской части по месту дислокации в Ростовской области. В течение пяти месяцев военный незаконно отсутствовал на службе, проживая с семьей в Челябинской области. 13 января 2025 года его местонахождение было установлено сотрудниками полиции, которые передали рядового в военную комендатуру.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина