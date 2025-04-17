Загрузка крымских санаториев выросла на 15–20% в 2025 году

Загрузка крымских санаториев в 2025 году увеличилась на 15–20% по сравнению с прошлогодними показателями. Посещаемость здравниц остается высокой вне зависимости от праздничных дат благодаря потоку отдыхающих по социальным путевкам, а пик коммерческого трафика традиционно приходится на период с середины мая до конца сентября, сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на эксперта Ассоциации отельеров АМОС Владислава Бурю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наполняемость учреждений распределена неравномерно: некоторые санатории полностью забронированы, в то время как другие заполнены наполовину. По количеству предварительных бронирований предстоящий летний сезон оценивается экспертом как перспективный при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, связанных с конфликтом на Украине.

Инфраструктура круглогодичных здравниц полностью подготовлена к приему гостей. Санатории, приостанавливавшие работу с октября-ноября 2024 года, находятся в стадии активной подготовки к новому сезону.

Господин Буря также подчеркнул, что в сфере санаторно-курортного отдыха Крыма наблюдается несколько ключевых тенденций. Полуостров позиционирует себя как всероссийская круглогодичная здравница, что, по мнению эксперта, принесет ощутимые результаты в ближайшие годы. Появляются новые оздоровительные комплексы, в том числе на месте реконструированных советских пансионатов, ведется проектирование и строительство современных объектов.

На республиканском уровне среди экспертов, руководителей здравниц и представителей власти обсуждаются инициативы по интенсивному развитию отрасли. При этом отмечается, что лишь немногие крымские санатории имеют четкое стратегическое видение своего развития с учетом современных направлений оздоровительного туризма.

Анна Гречко