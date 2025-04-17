Экс-инспектор ДПС предстанет перед судом в Сочи за попытку мошенничества

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора ДПС, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, 3 декабря 2024 года обвиняемый, находясь при исполнении должностных обязанностей на улице Пластунской, решил похитить деньги гражданина под предлогом помощи в получении страховой выплаты. Инспектор убедил автовладельца передать ему 50 тыс. руб., обещая содействие в страховой компании, хотя не имел соответствующих полномочий и не планировал выполнять обещание.

Довести преступление до конца полицейскому не удалось — сразу после получения денег его задержали сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.

Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Расследование проводилось Следственным отделом по Центральному району Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю. Дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Мария Удовик