Бизнесмена Константина Жаботинского допросили по делу главы челябинского миндора

Челябинский предприниматель Константин Жаботинский стал свидетелем по уголовному делу о растрате в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердила супруга бизнесмена Юлия Жаботинская.

«Константин Жаботинский вчера был допрошен в качестве свидетеля по делу. Именно такой у него статус в деле. Слухи о его задержании и допросе в качестве подозреваемого опровергнуты. Конечно, ситуация стала неожиданностью для нашей семьи. Я очень рада, что вечером Константин вернулся домой»,— прокомментировала Юлия Жаботинская.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 16 апреля стало известно о задержании сотрудниками ФСБ четырех человек по уголовному делу о растрате в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Тогда источник в правоохранительных органах сообщал «Ъ-Южный Урал», что новыми фигурантами стали заместитель начальника правового управления регионального миндортранса Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева и бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский.

В феврале по этому делу арестовали министра Алексея Нечаева, он находится в московском СИЗО. Вместе с ним в столицу также отправили еще четырех обвиняемых — бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, экс-руководителей дорожного подрядчика АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Екатерину Краснихину, которая являлась бывшим юристом экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко. Кроме того, тогда произошло первое задержание Станислава Куликова, однако тогда его отпустили после допроса.