«Нужно привести мир в равновесие»

Калифорния оспаривает таможенные пошлины президента Дональда Трампа. Соответствующий иск подан в окружной суд Сан-Франциско. Главным инициатором выступает губернатор штата Гэвин Ньюсом, которого называют возможным кандидатом на президентский пост от Демократической партии. 16 апреля Джо Байден прервал молчание и подверг резкой критике нынешнюю американскую администрацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у демократов есть шансы на возвращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Джо Байден неожиданно появился на публике. Экс-президент выступил на мероприятии Агентства социального обеспечения в Чикаго. Это ведомство буквально попало под каток реформ Илона Маска и его Департамента эффективности правительства или DOGE. 82-летний Байден высказался коротко и ясно. Возможно, эта его фраза даже претендует на то, чтобы стать исторической: «Менее чем за 100 дней новая администрация нанесла столько зла и разрушения, что дух захватывает». Трампа по имени он не назвал. Дело в том, что в США не принято ушедшим президентам открыто критиковать сменщиков. Правда, сейчас такое время, что все переворачивается с ног на голову. При этом 46-й президент Соединенных Штатов выглядел очень даже неплохо для своего возраста.

Сейчас много пишут о том, что Демократическая партия не может оправиться от нокаута, который она получила на прошедших президентских выборах. Нет лидеров, нет программы и, главное, нет идей, как все это исправить. Правда, высказываются экспертные мнения, что молчат они не просто так. В нынешней ситуации ничего делать и не надо, только лишь ждать, когда на фоне реформ Маска и Трампа, а также крайне неоднозначного министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, американцы, да и не только они, прибегут и слезно попросят: «Вернитесь! Кто, если не вы?»

Тем не менее лидеры у демократов есть. Также у них имеется опорный штат — Калифорния — не самый последний в Америке. Нынешний губернатор 57-летний Гэвин Кристофер Ньюсом тоже в свое время отметился искрометной фразой: «Калифорния готова драться». Речь идет о том, чтобы бороться в судах с незаконными, по его словам, действиями нынешнего президента. Это касается практически всех начинаний последнего. Ньюсом вполне может стать демократическим кандидатом на выборах 2028 года. Избираться губернатором в третий раз он права не имеет, так что ему прямая дорога в Сенат. А на его место намерена претендовать не кто иной, как Камала Харрис.

Демократы вполне могут бросить вызов Трампу и даже победить. Но при одном большом условии: если смогут излечиться от «левых» болезней и перейти в категорию нормальности. Сейчас в современном мире ничего подобного, к великому сожалению, не происходит. Есть шараханья из стороны в сторону, а также попытки создать некую придуманную реальность, построить социализм с капиталистическим лицом и идеальным климатом без вредных выбросов, где нет ни женщин, ни мужчин, только равенство и братство. Затем приходят те, кто начинает со всем этим активно бороться, рискуя смести на своем пути остатки всего положительного. Нужно как-то привести все в равновесие. И желательно это сделать мирным путем, избегая глобальных войн.

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Дмитрий Дризе