Небольшие дожди и похолодание ждут петербуржцев 17 апреля

Метеорологические условия в Петербурге 17 апреля определит атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По словам синоптика, в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Температура окажется заметно ниже вчерашних показателей и достигнет всего 13-15 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. В пятницу, 18 апреля, обойдется без осадков, а столбики термометров вновь покажут 20-22 градуса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 16 апреля город на Неве вновь побил температурный рекорд с начала 2025 года. Воздух в городе прогрелся до 22,6 градуса.

Андрей Маркелов