В Пензе капитально отремонтируют кровлю корпусов клинической больницы № 6
В ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина» стартовала подготовка к капремонту кровли. Об этом сообщили представители медучреждения.
Специалистам предстоит заменить кровлю корпусов, которые расположены на ул. Стасова, 7 и Гагарина, 24. Подрядчик начнет основной этап ремонта 2 июня.
Администрация больницы подчеркнула, что ремонт никак не отразится на работе учреждения здравоохранения. Там уточнили, что сбоев в режиме и объеме плановых и экстренных госпитализаций не будет.