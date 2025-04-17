В Новороссийске вечером 17 апреля пройдут военные учения

Военные учения запланированы в Новороссийске сегодня вечером, 17 апреля, в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

«В ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани»,— говорится в сообщении.

Военные учения запланированы в период с 21:00 до 23:00. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева