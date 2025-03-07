В Ярославле на Стрелке уложат гранитную плитку и посадят деревья

В Ярославле объявлены торги по определению проектной организации для благоустройства Стрелки, информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта на проектирование составляет 14,2 млн руб.

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Согласно техническому заданию, парк на Стрелке существенно обновится. Часть старых элементов будет демонтирована. Проект предполагает укладку новой гранитной плитки, создание системы автополива, перенос воздушных сетей под землю, систему видеонаблюдения и звукового оформления.

Будут установлены малые архитектурные формы (скамейки, перголы, качели) и посажены новые зеленые насаждения: 66 елей и 12 лиственных деревьев. Планируется создать зеленую изгородь из кизильника.

К заданию прилагаются эскизы, созданные Центром развития городских территорий. Они предполагают появление новой сцены для проведения массовых мероприятий. Проект должен быть готов летом 2025 года.

Антон Голицын