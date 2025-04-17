В Челябинской области хотят ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

В городах Челябинской области планируется ограничить скорость для электросамокатов до 10 км/ч на ряде улиц. Об этом рассказал министр общественной безопасности региона Александр Гриб на заседании комитета законодательного собрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщает пресс-служба представительного органа.

По словам министра, меры по безопасному передвижению средств индивидуальной мобильности в городах Челябинской области планируется ввести к 1 июня. Будет определен перечень улиц, где вводятся ограничения скорости для самокатов.

Кроме того, в городах планируется установить знаки и нанести разметку для парковок транспортных средств. Также вводится ограничение допуска несовершеннолетних к прокату. Александр Гриб подчеркнул, что ситуация по внедрению новых правил находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Виталина Ярховска