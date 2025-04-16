За зимний сезон в Петербурге утилизировали свыше 1,6 млн кубометров снега

В Петербурге 11 снегоплавильных и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов завершили свою работу в сезоне 2024-2025. Всего за зимний сезон в городе было утилизировано свыше 1,6 млн кубометров снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, общая производительность всех объектов составляет 101 500 кубометров в сутки. Самым продуктивным снегоплавильным пунктом этой зимой стал пункт на Кушелевской дороге, где было утилизировано около 155 тыс. «кубов». На втором месте — сооружение на Октябрьской набережной (более 138 тыс. кубометров снега).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава городского комблага Сергей Петриченко показал «коммунального монстра» на базе КАМАЗа.

Дарья Астанина