Издатель газеты обжаловал решение о расторжении госконтрактов на 31 млн рублей
ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class) направило апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, признавшего ничтожными госконтракты, которые были заключены между Пермской городской думой и ООО. Согласно картотеке суда, жалоба направлена вчера, к производству еще не принята.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
11 марта суд частично удовлетворил иск прокуратуры края и предписал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов. По версии надзорного органа, контракты были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации».
Ответчик с требованиями прокуратуры не согласился. В «Центре деловой информации» отмечают, что контракты были выполнены в полном объеме. Кроме того, господин Шестаков не занимался разработкой контрактной документации, а доказательств обратного не представлено.