Власти Перми представили требования для вывесок на гостевом маршруте

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству депутаты Пермской городской думы обсудили требования к вывескам на гостевом маршруте города. Как сообщает пресс-служба гордумы, проектом решения предлагается сохранить виды вывесок, которые предусмотрены стандартными требованиями. При этом отличительной особенностью настенных и консольных конструкций на гостевом маршруте станет цветовое решение.

Вывески могут быть выполнены только в белом цвете либо с абрисом корпоративного цвета. Корпоративный цвет можно будет использовать также на боковой части вывески. Черный цвет допускается, но только в том случае, если применяется на протяжении всего фасада здания. Для государственных и муниципальных учреждений предусмотрены серебряные и золотые оттенки. Информационные таблички должны быть выполнены на прозрачном материале — стекле или пластике.

Так, проект решения предусматривает необходимость до 1 сентября 2026 года привести в соответствие вывески на гостевом маршруте, до 1 декабря 2025 года — конструкции, находящиеся за его пределами. По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Анны Лебедевой, в случае если собственник не устраняет нарушения, будут применяться штрафы в размере 10–15 тыс. руб. для физических лиц, 20–30 тыс. руб.— для юридических лиц.

Отмечается, что гостевой маршрут проходит по шоссе Космонавтов до Гознака, далее — к ДКЖ, площади Гайдара, Перми II, затем по улице Петропавловской до улицы Куйбышева.