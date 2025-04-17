Запущено производство Lada Vesta с ручным управлением

АВТОВАЗ запустил производство седанов и универсалов Lada Vesta с адаптацией для людей с нарушением функций ног. По данным компании, специальный рычаг заменяет педали газа и тормоза, обеспечивая комфортное и безопасное вождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Автомобили оснащены АКПП и 1,6-литровым двигателем. Vesta Седан доступна в комплектации Comfort, а Vesta SW — в комплектации Life.

Также продолжается выпуск модели Lada Granta с ручным управлением, включая версию «лифтбек». Ранее социальным службам уже было передано более 2000 таких автомобилей.

Андрей Сазонов