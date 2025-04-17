Володин пообещал взять на контроль нарушения на экзаменах для мигрантов

Рособрнадзор проверил вузы, ответственные за проведение экзаменов по русскому языку и истории России для мигрантов. По итогам были выявлены нарушения. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проконтролирует привлечение виновных к ответственности, заверил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При положительных результатах по двум экзаменам мигрантам выдаются соответствующие сертификаты. Документ позволяет получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также разрешение на работу или патент.

«Ее (проверки Рособрнадзора.— "Ъ") результаты показали нарушения и недобросовестное отношение к выполнению учреждениями взятых на себя обязательств»,— написал господин Володин в Telegram-канале. Он уточнил, что нарушения подпадают под статью об организации незаконной миграции (ст. 332.1 УК).

Проводить экзамен по русскому языку как иностранному в России могут девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы. В понедельник, 14 апреля, Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушений в сфере образования 17 российским вузам, организующим тестирование.

В их числе — Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Уфимский университет науки и технологий.

О миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «После балла».