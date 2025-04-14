Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушений в сфере образования 17 вузам, сообщила пресс-служба ведомства. Из них семь получили предостережения из-за несоблюдения требований к экзаменам для мигрантов.

Речь идет в том числе о Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (РГПУ), Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ) и Дальневосточном федеральном университете (ДФУ).

Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании. Рособрнадзор ведет его с 2013 года. Цель реестра — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.

РУДН и РГПУ получали аналогичные предостережения в мае, сентябре и октябре 2024 года, УУНиТ — только в мае и октябре. Какие именно нарушения зафиксированы в деятельности университетов — неизвестно.

Проводить экзамен по русскому языку как иностранному в РФ имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы. В апреле 2024 года глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил о необходимости тщательнее контролировать проведение экзамена университетами на базе их организаций-партнеров.

Полина Мотызлевская