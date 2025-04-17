В Сочи зафиксировали один из самых холодных апрельских дней за десятилетие
Сочи 11 апреля пережил один из наиболее холодных апрельских дней за последние десять лет. Температура воздуха опустилась до 0,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук и сотрудника международного научного центра университета «Сириус», специализирующегося на экологии и вопросах изменения климата, Павла Силкина.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Если рассматривать период с 2014 года, 11 апреля 2025 года можно назвать одним из двух дней с самой низкой температурой. В этот день и 5 апреля 2015 года температура опускалась до 0,8 градуса»,— пояснил ученый.
Господин Силкин отметил, что в особо прохладные дни апреля проявляется специфика ландшафта Сочи: в районе метеостанции показатели приблизились к нулю, а в предгорных и горных зонах термометры фиксировали отрицательные значения.
В марте на курорте, как и в других южных регионах России, наблюдалась необычно теплая погода, которую впоследствии сменило значительное похолодание.
На следующий день, 12 апреля, в горной части курорта специалисты дорожных служб убирали снег. Трассы обработали 3 т песчано-грунтовой смеси.