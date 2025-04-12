В горах Сочи расчистили дороги от весеннего снегопада

Специализированная техника расчистила дороги от снега в горных районах Сочи. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

В ночь с 11 на 12 апреля в поселке Красная Поляна и селе Эстосадок провели расчистку дорог от снега. Для работ привлекли специализированную технику.

Трассы обработали песчано-грунтовой смесью. Специалистам потребовалось около 3 т материала. Уборка снежных заносов продолжается и в светлое время суток.

Мероприятия осуществили для предупреждения дорожно-транспортного травматизма в горных населенных пунктах.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозировали ухудшение погодных условий. В предгорной и горной зоне Сочи ночью и утром 12 апреля ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега с налипанием на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица.

Мария Удовик