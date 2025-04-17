В саратовском поселке Новые Бурасы построят ледовую арену для детей

В поселке Новые Бурасы Саратовской области появится ледовая арена для детей. Об этом в ходе визита в населенный пункт сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Специалисты построят спортивный объект в будущем году рядом с школой. Ранее для учебного заведения при поддержке спикера Госдумы возвели бассейн.

В Новых Бурасах господин Володин осмотрел участок под строительство служебного дома для врачей. Соответствующие работы должны завершиться до конца года.

Вячеслав Володин указал местным чиновникам на необходимость заранее резервировать участки под скверы, спортобъекты, школы и поликлиники. В противном случае, как он добавил, власти столкнутся с проблемами, касающимися поиска свободной земли для реализации важных проектов.

Павел Фролов