Алтайские таможенники выявили незаконный ввоз из Китая 28 трициклов

Алтайская таможня выявила факт ввоза барнаульским предпринимателем 28 незадекларированных электрических трициклов китайского производства, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Проверка подтвердила, что партия транспортных средств была перемещена через таможенную границу ЕАЭС незаконно»,— отметили в ведомстве.

Владелец товара воспользовался правом добровольного таможенного декларирования. После уплаты таможенных платежей в размере 2 млн руб. изъятая продукция была возвращена предпринимателю.

Как писал «Ъ-Сибирь», в период с января по март в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники обнаружили в багаже пассажиров восемь кастетов, пять электрошокеров и два ножа. Ведомство возбудило 20 дел об административном правонарушении по фактам несоблюдения авиапассажирами запретов и ограничений.

Михаил Кичанов