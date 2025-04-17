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Алтайские таможенники выявили незаконный ввоз из Китая 28 трициклов

Алтайская таможня выявила факт ввоза барнаульским предпринимателем 28 незадекларированных электрических трициклов китайского производства, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Проверка подтвердила, что партия транспортных средств была перемещена через таможенную границу ЕАЭС незаконно»,— отметили в ведомстве.

Владелец товара воспользовался правом добровольного таможенного декларирования. После уплаты таможенных платежей в размере 2 млн руб. изъятая продукция была возвращена предпринимателю.

Как писал «Ъ-Сибирь», в период с января по март в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники обнаружили в багаже пассажиров восемь кастетов, пять электрошокеров и два ножа. Ведомство возбудило 20 дел об административном правонарушении по фактам несоблюдения авиапассажирами запретов и ограничений.

Михаил Кичанов

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