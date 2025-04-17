Петербург и Мариуполь поделились опытом реализации транспортных проектов

Петербург и Мариуполь обменялись опытом развития транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча представителей петербургского комитета по транспорту с коллегами из Мариуполя

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Встреча представителей петербургского комитета по транспорту с коллегами из Мариуполя

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Во вторник, 15 апреля, петербургская делегация съездила на юг России и обсудила с мэром города-побратима Олегом Моргуновым вопросы повышения эффективности пассажирских перевозок, внедрение цифровых решений в управлении транспортом и адаптации инфраструктуры к современным вызовам.

В ходе визита на новые территории представители Комтранса во главе с Валентином Енокаевым ознакомились с деятельностью МУП «Мариупольтранс», которое отвечает за организацию движения наземного общественного транспорта. Стороны договорились продолжать сотрудничество и реализовывать перспективные совместные проекты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге тестовые маршруты для первого полностью локализованного электробуса МАЗ (Минский автомобильный завод) с российской силовой установкой будут определены в первой половине 2025 года.

Андрей Маркелов