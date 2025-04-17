В Челябинске в 2025 году заблокировали 3,6 тыс. нарушителей на электросамокатах

В 2025 году в Челябинске сервисы аренды самокатов МТС Юрент и Whoosh выписали 169 штрафов пользователям. Операторы заблокировали 3,6 тыс. местных жителей за различные нарушения при катании на электросамокатах, сообщает пресс-служба Whoosh.

Неправильная парковка стала самым распространенным (около 70% штрафов) нарушением, совершенным челябинцами. За соблюдением правил расстановки самокатов в городе ежедневно следят команды скаутов, нанятые сервисами аренды. Также часто местные жители не спешивались на пешеходном переходе (15%) либо ездили вдвоем на одном транспортном средстве (10%). Кроме того, операторы выписывают штрафы за движение в неположенном месте, порчу самокатов и передачу управления несовершеннолетним. Если транспортом управлял ребенок, сервисы также блокируют ему доступ к аренде.

Виталина Ярховска