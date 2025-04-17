Мошенники используют для взлома «Госуслуг» функцию демонстрации экрана

Мошенники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги» под предлогом помощи с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне. Об этом рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленник звонит жертве через мессенджер под видом сотрудника правоохранительных органов или представителя госорганов. Он требует зарегистрироваться на каком-то ресурсе и якобы для ускорения процесса предлагает включить демонстрацию экрана. Это позволяет увидеть персональные данные, с помощью которых мошенник может подать заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». Также с экрана может быть считан код подтверждения, который придет на телефон гражданину. После взлома аккаунта на портале доступ к нему настоящему владельцу ограничат.

Еще одна известная схема мошенничества предполагает рассылку фейковых писем от портала «Госуслуги» о попытках входа в аккаунт с других устройств. Кроме того, преступники стали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана россиян и звонят жертвам, представляясь сотрудниками «Госуслуг».

О том, как не стать жертвой преступников,— в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».