Футбольный клуб «Химки» не планирует бойкотировать матч с «Зенитом» в РПЛ

Подмосковный футбольный клуб «Химки» не планирует бойкотировать предстоящий матч с петербургским «Зенитом» в рамках 25-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Игра пройдет 20 апреля на «Газпром Арене».

Слухи о возможном бойкоте со стороны игроков «Химок» появились после отставки главного тренера команды Франка Артиги и его ассистентов. В тот же день футболисты якобы не пришли на тренировку.

Следом исполняющим обязанности главного тренера подмосковного клуба был назначен Мадомед Адиев, известный по работе в «Ахмате», «Анжи» и сборной Казахстана.

Все эти назначения случились на фоне того, что «Химках» уже несколько месяцев не выплачивают зарплату футболистам. Инвестор клуба Туфан Садыгов пообещал разобраться с ситуацией до 30 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский «Зенит» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России одержал уверенную победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Голы на счету Александра Соболева и Матео Кассьерра.

Андрей Маркелов