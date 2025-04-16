«Зенит» вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России

«Зенит» в ответном матче «Пути РПЛ» Кубка России обыграл на «Газпром Арене» клуб «Ростов» 2:0 и вышел в следующий этап турнира. Очередным голом в кубковом соревновании отметился форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Закрепил победу «Зенита» точный удар Матео Кассьерры.

Первая игра этого противостояния, состоявшаяся 12 марта в Ростове-на-Дону, завершилась победой петербуржцев 1:0. Единственный гол тогда забил Кассьерра. Он оказался в стартовом составе ответной дуэли, как и еще девять игроков, не вышедших с первых минут последнего матча чемпионата России против «Краснодара», который сине-бело-голубые выиграли 4:1. Единственный, кто занял место в основе «Зенита» в матче на Кубок, как было и в случае с «Краснодаром»,— бразильский защитник Нино. В остальном тренер Сергей Семак положился на «резервистов», если так можно назвать второй состав «Зенита» (это все условно).

Наставник «Ростова», испанец Джонатан Альба, бросил в бой основной состав, потому что кубковый трофей — единственная цель команды в этом сезоне. В чемпионате России она борьбы за высокие места не ведет, вылет из РПЛ ей тоже не грозит. В этом плане диспозиция команд была предельна ясна: «Зенит» собирался оберегать победный счет, «Ростов» — искать счастья в атаке. Тем более что даже вылет из этой стадии «Пути РПЛ» не означал для соперников прощания с кубком: для неудачника розыгрыш продолжится в «Пути регионов».

Половину первого тайма команды раскачивались. Но все же ростовчане атаковали чаще, так как им это было нужнее. Несколько раз они заставили вступить в игру вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Один раз они поразили ворота, но гол отменили, так как мяч по ходу атаки укатился за лицевую линию. «Зенит» в начале встречи почти не атаковал. А если и делал это, то как-то неуклюже и неопасно. Впереди не могли найти общий язык Кассьерра и Александр Соболев. Вышедший играть слева в атаке Петро их тоже не понимал.

Острее петербуржцы стали действовать ближе к середине тайма. Соболев проверил на прочность голкипера соперника Рустама Ятимова. А потом забил гол после навеса Ильзата Ахметова. Но его тоже отменили — из-за «вне игры». До перерыва команды создали еще несколько моментов, в том числе опасно бил по воротам Соболев (снова после паса Ахметова), однако зрители голов так и не увидели. Наиболее активными болельщиками были те, кто заполнил «вираж». Всего на трибунах «Газпром Арены» собралось в этот вечер 32 505 человек.

Второй тайм тоже начался ни шатко ни валко. «Зенит» отразил несколько вялых атак соперника, а потом организовал свою наступательную акцию, которую завершил ударом ногой в падении тот же Соболев. Передачу ему вдоль ворот отдал Педро, принявший навес Ваньи Дркушича. Судьи снова проверяли гол на «вне игры», но на этот раз его не обнаружили, и хозяева повели в счете 1:0. Соболев забил свой третий мяч в кубковом турнире, еще один на его счету — в чемпионате России (поразил ворота «Локомотива»), так что «голевая засуха», можно сказать, завершена.

После этого прекрасный шанс отличиться у хозяев имел вышедший на замену Александр Ерохин, но его удар, завершавший контратаку «Зенита», приняла штанга. А вот Кассьерре через несколько минут после этого не помешала забить ни она, ни защитники, ни вратарь «Ростова». Петербуржцы разыграли угловой, Педро навесил в ту точку штрафной, куда «открылся» колумбийский форвард, и его удар головой оказался точным. Комбинация явно напоминала домашнюю заготовку.

Дальше Сергей Семак стал проводить замены. На поле вышел капитан «Зенита» Дуглас Сантос, другой защитник — Страхиня Эракович. Позднее со скамейки поднялись аргентинский нападающий Лусиано и полузащитник Дмитрий Васильев, давно не игравший после травмы. Эти перестановки не оказали большого влияния на ход матча. Счет на табло не изменился.

В финале «Пути РПЛ» команда Семака сыграет с победителем другой полуфинальной пары — ЦСКА или московским «Динамо». Они начали свой матч позже. Это случится в конце апреля или в начале мая. Пока петербуржцам надо сосредоточиться на чемпионате России: 20 апреля им принимать на поле «Газпром Арены» подмосковные «Химки». У этой команды случился очередной кризис: испанского тренера Франка Артигу уволили, футболисты отказываются выходить на тренировки из-за долгов по зарплате. Трудно поверить, но такое в российском футболе до сих пор происходит — причем в его элитном дивизионе.

Кирилл Легков